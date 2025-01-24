Зимняя резина, ТО-1, ТО-2 в подарок до конца января!

Руслан З.

По совету друга обратился к Ирине по покупке Н9. Сделка прошла легко за один день. Приехал на своей чери посмотреть, а уехал на новом Н9. Покупкой доволен!!! Еду по городу и вижу как некоторые люди сворачивают шею, чтоб посмотреть. Спасибо всей команде. Слаженная работа все как одно целое! И отдельное спасибо,Ирине!!! Приятный голос, добрая улыбка и просто красивая девушка :)