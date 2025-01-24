Зимняя резина, ТО-1, ТО-2 в подарок до конца января!

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Новые поступления
Honda Accord, IX 2013
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Передний
2.4 л. (180 л.с.)
142 745 км.
Автоматическая
Белый
2 065 000 руб
Honda Crosstour, I 2011
Екатеринбург проспект Космонавтов, 3
Полный
3.5 л. (275 л.с.)
193 687 км.
Автоматическая
Белый
1 523 000 руб
Infiniti QX55 2021
Тюмень ул. Федюнинского, 65
Полный
2 л. (249 л.с.)
45 000 км.
Автомат вариатор
Синий
4 550 000 руб
Honda Pilot, II Рестайлинг 2013
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Полный
3.5 л. (249 л.с.)
310 001 км.
Автоматическая
Белый
2 079 000 руб
Infiniti QX60, I Рестайлинг 2017
г.Тюмень, ул.Федюнинского д.65А
Полный
3.5 л. (262 л.с.)
170 000 км.
Автомат вариатор
Черный
2 689 000 руб
Infiniti QX60, I Рестайлинг 2018
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Полный
3.5 л. (262 л.с.)
85 300 км.
Автомат вариатор
Черный
3 700 000 руб
Infiniti QX60, I Рестайлинг 2018
Тюмень ул. Федюнинского, 65
Полный
3.5 л. (262 л.с.)
113 117 км.
Автомат вариатор
Черный
2 770 000 руб
Infiniti QX60, I Рестайлинг 2017
г.Тюмень, ул.Федюнинского д.65А
Полный
3.5 л. (262 л.с.)
126 079 км.
Автомат вариатор
Белый
2 949 000 руб
Infiniti QX60, I Рестайлинг 2018
Тюмень ул. Федюнинского, 65
Полный
3.5 л. (262 л.с.)
130 000 км.
Автомат вариатор
Белый
2 955 000 руб
Infiniti QX60, I 2014
г. Тюмень ул. Федюнинского 65
Полный
2.5 л. (231 л.с.)
172 000 км.
Автомат вариатор
2 050 000 руб
Toyota Highlander, III (U50) 2014
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Полный
3.5 л. (249 л.с.)
151 000 км.
Автоматическая
Красный
2 969 000 руб
BMW X3, II (F25) Рестайлинг 2017
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Полный
2 л. (245 л.с.)
113 591 км.
Автоматическая
Белый
2 800 000 руб
Nissan NP300 2012
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Полный
2.5 л. (133 л.с.)
176 000 км.
Механическая
Черный
1 590 000 руб
Nissan March, III (K12) 2007
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Передний
1.2 л. (90 л.с.)
333 000 км.
Автоматическая
Коричневый
420 000 руб
Jetour X50, I 2024
Тюмень, улица Федюнинского, 10А
Передний
1.5 л. (113 л.с.)
Механическая
Черный
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1 990 000 руб
1 770 000 руб
Jetour Dashing, I 2024
г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 3.
Передний
1.5 л. (147 л.с.)
Механическая
Серый
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2 489 900 руб
1 919 900 руб
Jetour Dashing, I 2024
г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 3.
Передний
1.5 л. (147 л.с.)
Механическая
Серый
Подробнее
2 489 900 руб
1 919 900 руб
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Andrey
Норм диллер
24.01.2025
Камилла Габдрахманова
Обширный салон,есть места для парковки .Персонал вежливый и всё понятно объяснил.По сравнению с другими салонами ,здесь самые выгодные предложения
18.01.2025
Сергей М.
Все ок
18.01.2025
Руслан З.
По совету друга обратился к Ирине по покупке Н9. Сделка прошла легко за один день. Приехал на своей чери посмотреть, а уехал на новом Н9. Покупкой доволен!!! Еду по городу и вижу как некоторые люди сворачивают шею, чтоб посмотреть. Спасибо всей команде. Слаженная работа все как одно целое! И отдельное спасибо,Ирине!!! Приятный голос, добрая улыбка и просто красивая девушка :)
18.01.2025
Эльвира Федорова
Доброжелательный грамотный персонал
17.01.2025
Виктория Перминова
Очень хороший персонал в этом автосалоне! А отношение к клиентам просто потрясающее!!! Выбор машин вполне идеален. Родные остались довольны). Минусов абсолютно нету.
16.01.2025
Баходир Исмоилов
Удобное расположение, вежливый и профессиональный персонал.
14.01.2025
Павел Голубьев
продажа автомобилей, новых и с пробегом , гибкая система скидок, лучшее предложение на рынке. Там работают: Иван, Валера,Аркадий,Ольга,Сергей. Есть постоянные скидки и подарки для всех желающих.
08.01.2025
Артем Muha
Автосолон приличный большой выбор автомобилей, хороший персонал не завышают ценники на автомобили
07.01.2025
Айгузель Исянгильдина
Сотрудники вежливые
04.01.2025
Kristina
Хороший салон, большой выбор авто, вежливый и грамотный персонал.
27.12.2024
Владимир Чекушин
Недавно приобрел автомобиль в данном салоне по системе трейд ин, визит планировали заранее, уложились в один день, сдача моего автомобиля, получение кредита, покупка нового автомобиля, в самом конце возникла небольшая финансово-юридическая заминка, которая грозила Получением машины на следующий день, а мы с другого города, благодаря личному вмешательству директора салона Алексея вопрос удалось решить и автомобиль был благополучно куплен. Руководству спасибо, и процветания в будущем, кстати приятная атмосфера, чай кофе сладости, всем рекомендую к сотрудничеству.
25.12.2024
Толя Зыков
Плюсы, это скидки на авто. Приятный в общении персонал. Возможность пройти тест драйв. Минус, это низкая оценка авто в трйд-инн. Долгое оформление авто(6 часов)
18.12.2024
nik nik
Отличный салон, приятный в общении менеджер, Константин обстоятельно все рассказал, предложил тест драйв, в пути рассказал про автомобиль и все условия, в общем осталось очень приятное впечатление, рекомендую дилера
16.12.2024
Никита Ольшанов
Спасибо большое менеджеру Денису. Покупали Lexus RX300. Сделка прошла на 5+. Помог со всем и даже помог в постановке на учет в ГИБДД!
10.12.2024
Ярик Недопекин
Отличный автосалон!
05.12.2024
Alex Nefedov
Хорошее место все выполнено с вкусом
04.12.2024
Mami N.
Вежливый персонал, встретили рассказали все что интересовало показали заинтересовавшие варианты
01.12.2024
Инкогнито 9463
Здравствуйте тут хорошие машины хорошие продавцы вежливые все м рекомендую и скидки хорошие рекомендую 👍
30.11.2024
Наталья Галкина
Купила тут машину. Всё очень понравилось. Ребята все внимательные, доброжелательные, ответственные, работают на результат. Огромное спасибо Даниилу и Екатерине.